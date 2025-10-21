[Видео] В декабре в продажу поступит мопед «New Standard» серии Honda Cub

Новости

16 декабря компания Honda объявила о выпуске трёх моделей мопедов класса 1 Super Cub, соответствующих новым нормам выбросов выхлопных газов, которые будут действовать с 11 декабря. 110-кубовые модели, классифицируемые как мопеды класса 2, получили уменьшенную мощность для соответствия стандартам класса 1, что делает их первыми в отрасли «мопедами нового стандарта», которыми можно управлять с обычными водительскими правами на легковой автомобиль или мопед. Видео было снято на презентации серии Honda Lite. Вместе с моделями был снят и Dio 110 Lite.

