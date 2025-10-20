В Германии власти убрали статую «женщин для утешения»
Берлин, 17 октября (Jiji Press). Власти одного из районов Берлина заявили, что снесли статую, символизирующую «женщин для утешения», то есть тех женщин, которых вынуждали к проституции для японских солдат до и во время Второй мировой войны.
Решение о демонтаже статуи, установленной группой, связанной с Южной Кореей, было принято после того, как 16 октября высший административный суд Германии признал незаконность размещения статуи на тротуаре, находящемся в ведении района Митте, поддержав решение суда низшей инстанции о необходимости демонтажа статуи.
Статуя была установлена в сентябре 2020 года.
Первоначально округ разрешил установку статуи, но решил убрать её, поскольку она оставалась на месте дольше отведённого ей годичного срока.
Посольство Японии в Германии настоятельно требовало убрать статую, утверждая, что она является символом непрекращающейся критики, игнорирующей путь Японии как мирной страны после войны.
