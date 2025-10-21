В Хиросиме почтили память китайских жертв принудительного труда

Новости

Акиота, префектура Хиросима, 20 октября (Jiji Press). В префектуре Хиросима провели мемориальную церемонию, почтив память китайских рабочих, погибших после принудительной перевозки в эту префектуру во время Второй мировой войны, в том числе жертв атомной бомбардировки 1945 года.

Церемония была организована 19 октября в городе Акиота общественной группой, которая стремится передать историю принудительного труда военного времени, в котором участвовали китайские жертвы.

По данным группы, 360 китайцев были принудительно привлечены к работе компанией Nishimatsu Gumi Co. (сейчас Nishimatsu Construction Co.) на строительстве электростанции Ясуно в этом городе, и 29 из них, включая пятерых жертв радиации от американской атомной бомбы, взорванной над Хиросимой 6 августа 1945 года, погибли.

55-летний Мэн Сяньфа из китайской провинции Хэбэй принял участие в церемонии, состоявшейся неподалеку от завода, чтобы почтить память своего отца Чжаоеня, скончавшегося в 2006 году в возрасте 83 лет после того, как он подвергся воздействию бомбы, будучи заключенным тюрьмы в Хиросиме, расположенной недалеко от эпицентра взрыва.

Отметив, что его отец «пережил огромные страдания и чудом избежал смерти» в Японии, Мэн подчеркнул: «Мы должны честно взглянуть истории в лицо и приложить все усилия для предотвращения войн».

