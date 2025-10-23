Исследователи в Японии открыли новый вид актинии

Новости

Токио, 22 октября (Jiji Press). Исследовательская группа под руководством Университета Кумамото обнаружила новый вид актинии на глубоководном морском дне у побережья Японии.

По словам группы исследователей, актиния прикрепляется к раковине, в которой обитает определённый вид раков-отшельников.

Группа исследователей установила, что актиния и рак-отшельник находятся в симбиотических отношениях. По словам исследователей, секреции актинии способствуют формированию раковины и, таким образом, росту рака-отшельника, а актиния питается отходами жизнедеятельности рака-отшельника.

Команда назвала актинию Paracalliactis tsukisome в честь слова tsukisome, обозначающего бледно-розовый цвет, упомянутого в стихотворении из «Собрания мириад листьев» (Манъёсю), старейшего из существующих сборников японских стихотворений вака.

Результаты исследования были опубликованы в среду в журнале Open Science Британского королевского общества.

