Полиция провела рейд в недавно закрытом зоопарке на Хоккайдо за несанкционированную застройку территории

Саппоро, 23 октября (Jiji Press). Полиция провела обыски в местах, связанных с ныне закрытым зоопарком в Саппоро, столице Хоккайдо на севере Японии, в связи с обвинениями в несанкционированной застройке земель.

Сафари-парк «Северный Саппоро», которым управляет компания Success-Kanko Corp., открылся в июле 2005 года. Зоопарк был закрыт в конце сентября этого года в связи с обвинениями в незаконной застройке.

Предположительно, компания построила зоопарк, не получив разрешения от правительства города Саппоро, хотя вся территория зоопарка находилась в зоне ограниченного городского развития.

Игнорируя устные и письменные административные указания городского правительства, зоопарк расширил свою территорию, по состоянию на декабрь прошлого года на его территории было построено 183 незаконно построенных здания.

После роста общественной критики в связи с постоянными нарушениями закона компания в марте этого года заявила, что зоопарк прекращает свою деятельность.

