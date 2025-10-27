Глава оборонного ведомства США Хегсет посетит Японию; переговоры с Коидзуми — 29 октября

Новости

Вашингтон/Токио, 27 октября (Jiji Press) — Министерство обороны США 26 октября объявило, что министр обороны Пит Хегсет в начале недели посетит Индо-Тихоокеанский регион. Помимо Японии он посетит Малайзию, Вьетнам и Южную Корею.

В связи с этим Министерство обороны Японии 27 октября сообщило, что министр обороны Коидзуми Синдзиро проведёт переговоры с Хегсетом 29 октября. Коидзуми намерен проинформировать о планах Японии ускорить достижение цели по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП и о пересмотре трёх правительственных документов по национальной безопасности.

В заявлении Министерства обороны США от 26 октября отмечено: «К ключевым темам относятся увеличение оборонных расходов союзников и их вклад в коллективную оборону». В Японии он подчеркнёт «важность быстрого укрепления нашего альянса на фоне растущих региональных угроз». Хегсет также планирует сопровождать президента США Дональда Трампа во время его визита в Японию.

После Японии в Малайзии Хегсет примет участие в расширенном совещании министров обороны АСЕАН (ADMM-Plus). Во Вьетнаме — укрепление сотрудничества в связи с 50-летием окончания войны во Вьетнаме. В Южной Корее также планируется обсудить вопрос увеличения оборонных расходов.







