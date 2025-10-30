Японские партии договорились сделать среднее образование бесплатным в 2026 финансовом году

Новости

Токио, 29 октября (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии, Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия) и партия Комэйто договорились о запуске в 2026 финансовом году программы, которая фактически сделает среднее образование бесплатным.

Соглашение было достигнуто на встрече рабочих должностных лиц ЛДП, её нового коалиционного партнёра Ниппон исин и партии Комэйто, которая в начале этого месяца завершила свое коалиционное партнёрство с ЛДП.

Стороны также договорились повысить верхний предел существующих субсидий с нынешних 396 000 йен до 457 000 йен для учащихся частных средних школ очной формы обучения и до 337 000 йен для учащихся заочной формы обучения.

«Это очень важное соглашение, – заявил журналистам после встречи бывший министр образования Сибаяма Масахико из ЛДП. – Мы полностью проинформируем (школы) об изменениях, чтобы учащиеся могли без опасений выбирать будущие курсы».

Иностранные студенты, от которых не ожидается постоянного проживания в Японии, не будут охвачены программой бесплатного образования. Иностранные школы также не будут охвачены программой, но будут приняты отдельные меры для сохранения текущего уровня финансовой помощи.

