[Видео] На выставке Tokyo Mobility Show компания Toyota представляет новый Century, демонстрируя возможности ближайшего будущего

Новости

Японская автовыставка Japan Mobility Show, на которой японские и зарубежные автопроизводители представляют свою продукцию и технологии, связанные с мобильностью (транспортом), открылась 30 октября в выставочном центре Tokyo Big Sight (район Кото, Токио). 29 октября, когда выставка была открыта для прессы, Toyota Motor Corporation представила оранжевое купе в качестве прототипа своего флагманского бренда Century. На выставке более 500 компаний и организаций представили технологии и разработки нового поколения, ориентированные на «общество ближайшего будущего». [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

