[Видео] Ночная прогулка осенью в 2025 году

Новости

29 октября в Национальном мемориальном парке Сёва (города Татикава и Акисима) состоялось специальное мероприятие «Осенняя ночная прогулка 2025», на котором около 100 человек, зарегистрировавшихся заранее, смогли полюбоваться фантастическим ночным пейзажем парка, в том числе подсвеченными рядами деревьев гинкго и японским садом. Праздник жёлтой и красной листвы и осенние ночные прогулки пройдут с 30 октября по 30 ноября. [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме