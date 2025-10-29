Камакура: прогулка по храмам и святилищам со знаменитыми местами любования осенней листвой

Прогулки по Камакуре с фотоаппаратом

Путеводительпо Японии

В Камакуре можно любоваться прекрасными пейзажами в любое время года, а осенью этот город особенно популярен благодаря осенней листве. Давайте прогуляемся вас по храмам и святилищам, где осенние краски особенно хороши.

Кита-Камакура: очаровательные осенние пейзажи северной Камакуры

В буддийских монастырях и синтоистских святилищах Камакуры растёт множество разнообразных цветов и деревьев, которые украшают пейзаж своими красками круглый год. Как только спадает жара, в полную силу расцветают клевер и красные лилии, за которыми следуют жёлтые краски деревьев гинкго и красные осенние листья клёнов, знаменуя завершение года.

Осмотр знаменитых осенних достопримечательностей Камакуры мы рекомендуем начать с монастыря Дзётидзи, четвёртого среди монастырей Пяти гор Камакуры, расположенного недалеко от станции JR Кита-Камакура в северной части города. Перед главным павильоном Донгедэн повсюду желтеют гинкго. Жёлтые листья, сияющие проходящим через них солнечным светом, прекрасны. Однако и ковёр из опавших листьев тоже являет собой завораживающее зрелище. В монастыре в это время намеренно не убирают листья, что радует посетителей.



Опавшие листья гинкго покрыли пространство перед главным павильоном монастыря Дзётидзи (предоставил Харада Хироси)

Перейдя железнодорожный переезд, вы окажетесь у дороги к монастырю Мэйгэцуин, следующему в ходе нашей прогулки. Он славится яркими красками цветов круглый год, особенно в начале лета, когда на всей территории можно видеть цветущие гортензии, но и осенняя листва не менее прекрасна. В сезон цветения гортензий у «Окна просветления» часто выстраиваются длинные очереди, но осенью здесь меньше людей и появляется хорошая возможность сфотографировать прекрасный пейзаж.



Прекрасный пейзаж, обрамлённый круглым окном главного павильона монастыря Мэйгэцуин, особенно красив осенней порой (предоставил Харада Хироси)

Потом мы возвращаемся на дорогу, которая идёт от станции, и продолжаем путь, оставив позади железнодорожный переезд. Так мы попадаем в монастырь Кэнтёдзи. Основанный в 1253 году монастырь стал первым в Японии полноценным центром обучения дзэн-буддизму и крупнейшим среди монастырей Пяти гор Камакуры. Пройдя дальше по боковой тропинке слева от монастырской территории, вы увидите клёны, ярко сияющие в лучах осеннего солнца.



Осенние листья клёнов ярко сияют на фоне покоев настоятеля монастыря Кэнтёдзи (предоставил Харада Хироси)

Любование осенними листьями в отдалённых районах Камакуры

Далее давайте осмотрим монастыри и святилища восточной части города с её богатой природой. Сначала мы отправимся в святилище Камакура-гу, расположенное чуть более чем в 10 минутах езды на автобусе от станции Камакура. Это сравнительно новое святилище, оно было основано около 160 лет назад, и стало популярным благодаря представлениям театра Камакура такиги но. Они проводятся каждую осень в честь святилища – это представления театра Но, которые устраивают вечером при свете костров (такиги). Японские клёны, высаженные вокруг административного здания святилища справа от него, приобретают насыщенный красный цвет, а если вы посетить его в сумерках, их вид при свете фонарей будет ещё более очаровательным.



Территория вокруг административного здания святилища окрашена багрянцем (предоставил Харада Хироси)

Поднявшись по пологому склону к северо-востоку от святилища Камакура-гу, мы попадаем в монастырь Дзуйсэндзи, отдалённый монастырь Камакуры, окружённый горами и утопающий в осенней листве. Живописная красота местности идеально подходила для постройки дзэнского монастыря. Говорят, что монастырь основал знаменитый монах Мусо Сосэки.

Пройдя через ворота монастыря, вы увидите, что площадка перед главным павильоном окружена красными клёнами, а после дождя разбросанные повсюду опавшие листья создают особенно великолепный вид. За храмом находится уникальный сад, созданный Сосэки, который, как говорят, положил начало движению иситатэ-со, «воздвигающих камни монахов», то есть освоению монахами тонкостей садово-паркового дизайна. Этот сад является национальным памятником живописной красоты и его непременно стоит осмотреть.



Ковёр из осенних листьев в саду камней на фоне главного павильона монастыря Дзуйсэндзи особенно красив после дождя (предоставил Харада Хироси)

Вернувшись на дорогу Канадзава кайдо и пойдя на восток, вы увидите монастырь Дзёмёдзи, пятый из монастырей Пяти гор Камакуры. Как один из монастырей Пяти гор, он когда-то был обширным монастырём с семью павильонами, но сейчас в нём только главный павильон Хондо с крытой медью крышей напоминает о былом величии.

Сад монастыря окрашивают краски соответствующего времени года: ранней весной здесь цветёт слива, в конце весны – пионы, летом – мирт, а осенью огромную крышу оттеняют жёлтые листья гигантских деревьев гинкго. В углу монастырской территории находится чайный домик Кисэнъан, где можно выпить чашечку чая маття, любуясь сухим ландшафтным садом в стиле карэ сансуй. Кроме того, на юге, с другой стороны дороги Канадзава кайдо, находится монастырь Хококудзи, известный самой большой бамбуковой рощей в Камакуре. Туда стоит заглянуть, когда будете возвращаться домой.



Жёлтые листья деревьев гинкго создают яркий фон для крыши главного павильона монастыря Дзёмёдзи (предоставил Харада Хироси)

Бамбуковая роща и осенняя листва ночью

Если вы направитесь на север от западного выхода станции Камакура, вы окажетесь у монастыря Эйсёдзи – единственного сохранившегося женского монастыря в Камакуре. Он в том числе популярен цветением сезонных цветов – от сливы ранней весной до цветения сакуры и глицинии весной, гортензий в начале лета и красных хигамбана (ликорис лучистый) ранней осенью. Здесь также находится бамбуковая роща, масштабами уступающая только роще монастыря Хококудзи. Осенью это одно из немногих мест, где можно полюбоваться огненно-красными осенними листьями через лес стволов бамбука.



В монастыре Эйсёдзи есть пешеходная тропа через бамбуковую рощу, окружённую листопадными деревьями, меняющими цвета осенью (предоставил Харада Хироси)

Далее мы отправляемся на электропоезде линии Энодэн от станции Камакура к монастырю Хасэдэра. Он известен как «монастырь цветов», где посажено множество цветущих растений, и знаменит своим главным буддийским образом – статуей Одиннадцатиликой бодхисаттвы Каннон высотой 9,18 метра, одной из самых больших деревянных статуй в Японии. В последние годы особую популярность он приобрёл благодаря великолепным осенним пейзажам.

Просторная территория окружена прудами, вокруг которых можно увидеть осенние листья клёнов. Поднявшись из сада по каменным ступеням, вы увидите клёны, разбросанные вокруг Главного павильона Хондо и Каннондо, Павильона Каннон, а жёлтые листья деревьев гинкго, соперничающих по высоте с огромными постройками, также производят неизгладимое впечатление. Также обязательно стоит посмотреть на единственное в Камакуре зрелище ночной подсветки осенней листвы. Фантастический пейзаж, открывающийся в ночной темноте, выглядит совсем иначе.



Огромная статуя Каннон, главный образ монастыря Хасэдэра, покрытая сусальным золотом, является одной из самых представительных гигантских статуй Камакуры наряду с Великим Буддой монастыря Котокуин (предоставил Харада Хироси)



Завораживающий вид осенней листвы с ночной подсветкой на берегах пруда (предоставил Харада Хироси)

Фотографии и текст: Харада Хироcи

Фотография к заголовку: Вид на гору Фудзи через жёлтые листья деревьев гинкго с холма за монастырём Комёдзи (предоставил Харада Хироcи)