Россия проводит учения в водах Северных территорий

Токио, 7 ноября (Jiji Press) – Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору на пресс-конференции 7 ноября заявил, что российские власти выпустили навигационное предупреждение о проведении стрелковых учений в акватории вблизи острова Шикотан на Северных территориях с субботы, 8 ноября, по 1 декабря. В ответ на это японское правительство выразило протест по дипломатическим каналам, заявив, что «наращивание Россией военного потенциала на Северных территориях противоречит позиции нашей страны по вопросу четырех островов и неприемлемо».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

