Ужесточение наказаний за оскорбления разделило мнения пострадавших — Минюст Японии опубликовал примеры штрафов за «чудовище» и «лысый»

Токио, 10 ноября (Jiji Press) — Прошло три года с момента вступления в силу поправок к Уголовному кодексу Японии, ужесточивших наказание за преступление, называемое «оскорбление» (самудзёку-дзай). Министерство юстиции создало экспертный совет и проводит проверку практики применения новых норм. В связи с этим министерство опубликовало сведения о 173 вступивших в силу обвинительных приговорах по делам об оскорблении за период с июля 2022 года, когда поправки вступили в силу, по июнь текущего года.

Среди потерпевших оценки остаются неоднозначными: одни в определённой степени приветствуют ужесточение наказаний, другие же отмечают, что «потоки клеветы и травли по-прежнему не прекращаются» и выражают недовольство нынешней системой.

По данным Минюста, доля дел, в которых назначался штраф, составила 82 процента по инцидентам, связанным с интернетом, и 47 процентов по делам, не связанным с сетью. В одном случае человек разместил в соцсетях фотографию потерпевшего, сопроводив её комментарием вроде «по внешности прямо чудовище» — ему был назначен штраф в размере 300 000 йен. В другом случае обвиняемый в вагоне поезда оскорбил потерпевшего словами вроде «эй, молодой лысый, твоя жизнь уже кончена» — суд назначил штраф в размере 100 000 йен.

Среди потерпевших, столкнувшихся с оскорблениями в интернете, мнения разошлись. Кимура Кёко (48 лет), мать профессиональной рестлерши Кимура Ханы (на момент смерти 22 года), покончившей с собой в 2020 году на фоне травли в соцсетях, отмечает: «Я чувствую определённый сдерживающий эффект». В то же время Мацунага Такуя (39 лет), потерявший жену и ребёнка в результате ДТП в Икэбукуро в 2019 году и сам ставший объектом травли, считает, что «и санкции, и меры по профилактике рецидива недостаточны» и сомневается в реальной эффективности нынешней системы.

Состав преступления «оскорбление» образуется, когда человек публично унижает другого, не прибегая к конкретным утверждениям о фактах, как в случае клеветы. Ранее санкция ограничивалась «арестом на срок менее 30 суток или денежным взысканием (карё) в сумме менее 10 000 йен». После внесения поправок наказание было ужесточено до «лишения свободы с принудительными работами или без них (нынешнее «наказание в виде заключения») на срок до одного года либо штрафа в размере до 300 000 йен».

Министерство юстиции намерено, опираясь на обсуждения в экспертном совете, принять решение о необходимости дальнейшего пересмотра действующей системы.

◇ Примеры штрафов и денежных взысканий по делам об оскорблении

【Штраф 300 000 йен】

— Размещение в соцсетях изображения потерпевшего с комментарием в духе: «по внешности прямо чудовище».

— Публикация в соцсетях видеоролика, в котором потерпевший назван вором.

【Штраф 100 000 йен】

— Публикация на интернет-форуме имени потерпевшего с комментарием вроде «реально жирный и отвратительный».

— Публикация на интернет-форуме аккаунта потерпевшего в соцсетях с подписью наподобие «коротконогий жирдяй».

— Оскорбление потерпевшего в вагоне поезда и на станции словами, смысл которых сводился к тому, что он «молодой лысый, и его жизнь уже кончена».

【Денежное взыскание (карё) 9 000 йен】

— Публикация в соцсетях изображения потерпевшего с подписью на иностранном языке, смысл которой: «ты ужасно страшный».

— Оскорбление потерпевшего в кафе словами вроде «дура, уродина, сдохни».

— Оскорбление потерпевшего в салоне автобуса фразой «фак ю».

