Провал плана по сокращению мест грозит роспуском парламента — представитель партии «Ниппон Исин»

Новости

Токио, 8 ноября (Jiji Press) — сопредседатель Ниппон Исин-но Кай (Партия инноваций Японии) Фудзита Фумитакэ в программе телеканала Asahi Broadcasting 8 ноября заявил, что в случае, если оппозиционные партии заблокируют реализацию договоренностей правящей коалиции с Либерально-демократической партией, включая план по сокращению числа мест в нижней палате парламента, роспуск палаты представителей может стать одним из вариантов. «Если то, что мы пообещали и считаем правильным, будет необоснованно отвергнуто, следует провести роспуск», — заявил он.

Лидер партии «Ниппон Исин» Ёсимура Хирофуми, одновременно занимающий пост губернатора префектуры Осака, в тот же день в программе телеканала Yomiuri TV отметил, что если в текущую сессию парламента не будет внесён законопроект о сокращении мест, «доверие [к ЛДП] будет подорвано». Высказывание Ёсимуры рассматривается как предостережение в адрес ЛДП, некоторые члены которой проявляют осторожность в отношении сокращения числа мест в нижней палате парламента.



日本維新の会の藤田文武共同代表＝４日、国会内

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме