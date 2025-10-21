ЛДП и Ниппон исин-но кай договорились о формировании коалиционного правительства

Новости

Токио, 20 октября (Jiji Press). Лидеры правящей Либерально-демократической партии Японии и партии Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия) подписали соглашение о формировании коалиционного правительства между двумя партиями.

Соглашение, подписанное председателем ЛДП Такаити Санаэ и главой Ниппон исин-но кай Ёсимурой Хирофуми на заседании парламента страны 20 октября, содержит план сокращения числа мест в Палате представителей, нижней палате парламента, на 10 процентов в ходе внеочередной сессии парламента, которая начинается 21 октября.

Партия Ниппон исин-но кай не будет занимать министерские посты, но вместо этого будет поддерживать ЛДП вне кабинета министров. Смена коалиционного партнёра ЛДП с Комэйто на Ниппон исин-но кай знаменует собой новую главу в японской политике.

Партия Ниппон исин-но кай планирует проголосовать за Такаити на выборах премьер-министра в парламенте 21 октября. Учитывая, что некоторые независимые депутаты также рассматривают возможность такого решения, это практически гарантирует, что лидер ЛДП Такаити будет избрана преемницей уходящего премьер-министра Исибы Сигэру. Такаити станет первой женщиной-премьер-министром в истории страны.

Такаити предложила предоставить партии Ниппон исин-но кай несколько министерских постов, но многие в партии заявили, что на данный момент предпочтительнее было бы сотрудничать с представителями, не входящими в кабинет, чтобы оценить, реализуются ли согласованные политические решения.

