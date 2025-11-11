В Японии, вероятно, обсудят вопрос обладания атомными подводными лодками

Новости

Токио, 10 ноября (Jiji Press). Японские официальные лица, вероятно, начнут обсуждение вопроса об обладании атомными подводными лодками, чья способность тайно проводить длительные военные операции поможет укрепить сдерживание против усиления морской активности Китая.

Правящая Либерально-демократическая партия и Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия) в рамках своего коалиционного соглашения в октябре обязались содействовать созданию в стране подводных лодок, работающих на источниках энергии нового поколения и оснащённых вертикальными пусковыми установками (VLS) для ракет большой дальности.

Министр обороны Коидзуми Синдзиро заявил 6 ноября по телевидению, что «обстановка вокруг Японии настолько суровая, что нам придется обсудить, использовать ли дизельное топливо, как мы делали до сих пор, или ядерную энергию».

В настоящее время Морские силы самообороны располагают подводными лодками с дизельными двигателями и литий-ионными аккумуляторами, что требует от них регулярного всплытия и забора воздуха для подзарядки. Атомным подводным лодкам это не нужно, что позволяет им оставаться под водой длительное время.

Система VLS может быть установлена ​​только на подводной лодке с большим корпусом и высокой мобильностью. Скорость важна для предотвращения контратак, поскольку местоположение подводной лодки, скорее всего, будет обнаружено противником после пуска ракеты.

