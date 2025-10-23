КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой «важной системы вооружения» 22 октября — вероятно, речь идёт о ракете, показанной на недавнем военном параде
Сеул, 23 октября (Jiji Press) – Северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило 23 октября, что Ракетное управление страны 22 октября провело испытательный пуск новой гиперзвуковой «важной системы оружия». Утверждается, что ракета, запущенная из Пхеньяна, попала в цель, установленную во внутренних районах Северной Кореи, и испытание прошло успешно.
Южнокорейские эксперты предполагают, что ракета является «Хвасон-11Ма», представленной 10 октября на военном параде в честь 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Считается, что эта ракета представляет собой баллистическую ракету малой дальности «КН-23 (Хвасон-11) », оснащенную гиперзвуковой боеголовкой.
На испытании присутствовал Пак Чон Чхон, заместитель председателя Центрального военного комитета партии. Присутствие генерального секретаря Ким Чен Ына не сообщалось. Пак подчеркнул, что страна продолжит «совершенствование сдерживающих сил войны» и «укрепление самообороны».
Военные Южной Кореи заявили 22 октября, что Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в тот же день.
