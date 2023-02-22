Ядерный потенциал США, Китая и России: риски противостояния в 2030-х

В своем последнем докладе, посвященном деятельности Китая в области обороны и обеспечения национальной безопасности, Министерство обороны Соединенных Штатов Америки опубликовало прогноз, согласно которому в 2035 году Китай будет располагать фактическим количеством ядерных боеголовок свыше 1500 зарядов. В условиях, когда Соединенные Штаты и Россия в процессе сокращения ядерных арсеналов пришли к ограничению количеств своих стратегических боеголовок до 1550 зарядов, впервые со всей очевидностью прогнозируется, что количество китайских ядерных боеголовок достигнет одного уровня с США и Россией. Растет вероятность того, что примерно через 13 лет Китай как ядерная держава встанет в один ряд с Соединенными Штатами и Россией, и впервые в истории мир вступит в опасную эпоху трехстороннего ядерного противостояния.

Высокие темпы ядерного роста

Двадцать девятого ноября 2022 года Министерство обороны США опубликовало ежегодный доклад с официальным названием «О развитии ситуации в области вооруженных сил и безопасности, связанной с Китайской Народной Республикой, в 2022 году»(*1) (обычно именуется докладом «О военном потенциале Китая»). В 2000 году Конгресс США, будучи обеспокоен тенденцией наращивания военных приготовлений Китая тревожащими темпами, впервые поручил министру обороны представить соответствующий доклад, а с 2002 года американское оборонное ведомство направляет Конгрессу такой доклад ежегодно.

В докладе двухлетней давности (2020 года) количество ядерных боеголовок, которыми располагает Китай, оценивалось в «по меньшей мере 200 зарядов», а в прошлогоднем докладе (2021 года) говорилось, что «в 2027 году оно достигнет 700 зарядов, а в 2030-х годах превысит 1000 зарядов». На этот раз дело заходит еще дальше: в докладе констатируется, что «в 2021 году количество уже превысило 400 зарядов», и делается однозначная оценка, согласно которой «при продолжении наращивания нынешними темпами в 2035 году фактическое количество пригодных к использованию ядерных боеголовок достигнет 1500 зарядов». Правительство Китая строит дополнительные ядерные реакторы, производящие используемый в ядерных боеголовках оружейный плутоний, ускоряет разработку различных новых типов ракет-носителей ядерных боеголовок, не уступающих американским и российским, пришпоривая свой ядерный рост так, словно стремится удваивать ставки каждые несколько лет.

Особое внимание во всем этом обращает на себя количество в 1500 зарядов. В рамках Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III, вступившего в силу в 2011 году, стороны условились сократить количество развернутых ядерных боеголовок до менее чем 1 550 зарядов. В случае, если Китай обеспечит себе сопоставимое число боеголовок, по меньшей мере теоретически возникнет ситуация взаимного силового противостояния по количеству ядерных боеголовок трех ядерных держав – США, России и Китая.

Стратегическая игра «трехстороннего противостояния»

В октябре 2022 года администрация президента Байдена, исходя из опубликованного ранее Обзора конфигурации ядерных сил (Nuclear Posture Review, далее NPR)(*2), где предполагается, что Китай «в течение 10 следующих лет станет обладать количеством ядерных боеголовок в 1000 зарядов», пришла к выводу о том, что «к 2030-м годам Соединенным Штатам Америки впервые в истории придется сдерживать две ведущие ядерные державы (Китай и Россию)». Это объяснялось предположением о том, что между тремя ядерными державами возникнет противостояние в ядерном сдерживании. И поскольку NPR основывался на оценках 2021 года, с учетом нового прогноза о «1500 зарядах» такие предположения явно должны были стать еще более реалистичными.

В частности, при наихудшем сценарии в условиях трехстороннего противостояния Китай и Россия могут согласованно угрожать Соединенным Штатам ядерным оружием. Любому ясно, что если мы считаем, что число американских боеголовок составляет 1550, то суммарное количество боеголовок Китая и России приблизительно в 3000 зарядов дает соотношение «два к одному». При этом неизбежно возникает ситуация, прямо противоположная той, что сложилась в эпоху Холодной войны, когда администрация Никсона разыграла «китайскую карту», поставив в тяжелое положение Советский Союз, ведь даже с учетом ядерного оружия, которым обладают Великобритания и Франция вместе взятые, Соединенные Штаты, вероятно, окажутся в крайне сложном положении. От такой ситуации сильно пострадает «ядерный зонтик», предлагаемый Соединенными Штатами для защиты безопасности своих союзников (т.н. «расширенное сдерживание), что не обойдет стороной и Японию.

Уже сейчас, когда в Европе Соединенным Штатам приходится готовиться к тому, что российское вторжение в Украину приобретет длительный характер, в Индо-Тихоокеанском регионе они сталкиваются с риском вторжения Китая на Тайвань. В докладе за 2022 год также содержится предупреждение о том, что Китай, который считает «важной вехой» 100-летие образования Народно-освободительной армии КНР, которое приходится на 2027 год, «стремится сформировать и обеспечить военный потенциал, достаточный для того, чтобы сделать возможным силовое присоединение Тайваня». Администрация Байдена сталкивается с необходимостью мобилизации и искусного использования своих самых различных сил и возможностей – дипломатических, военных, экономических, технологических, информационных.

Каким образом Соединенные Штаты будут противостоять поведению Китая и России? Судя по том, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с предупреждением о том, что «следующие 10 лет будут иметь решающе важное значение», предполагается именно такая стратегическая игра.

Ложь и истина чисел и расхождение соображений Китая и России

В лучшем случае, как предполагают некоторые, уделять излишнее внимание количеству в 1 550 зарядов нет необходимости. Во-первых, предельное количество стратегических боеголовок, определяемое договором СНВ-III, по условиям соглашения распространяется только на так называемые «развернутые ядерные боеголовки», помимо которых как Соединенные Штаты, так и Россия в реальности располагают множеством боеголовок на резервном хранении. По данным исследования, проведенного Федерацией американских ученых и другими участниками(*3), помимо 1 644 развернутых стратегических боеголовок, у Соединенных Штатов имеется 1 944 боеголовки на резервном хранении. Аналогичным образом и Россия, помимо развернутых 1 558 зарядов обладает запасом в 2 889 резервных боеголовок. (Кстати, количество резервных боеголовок в распоряжении Китая неизвестно даже приблизительно). Во-вторых, стоит вопрос о будущем договора СНВ-III. За последние десять лет, включая сюда и российское вторжение в Украину, американо-российские отношения ничуть не улучшились, и хотя в феврале 2021 года администрация Байдена согласилась продлить действие договора СНВ-III «на пять лет до 2026 года», при сохранении нынешней ситуации уже через четыре года этот договор с высокой степенью вероятности утратит силу. В случае прекращения действия договора, поскольку ограничение в 1 550 зарядов больше не будет действовать, и США, и Россия получат возможность совершенно свободно наращивать количество развернутых ядерных боеголовок.

Тем не менее, теоретический сценарий «один против двоих» вызывает тревогу из-за совершенной непрозрачности действий, намерений и целей Китая. Вопрос состоит в том, как Китай будет поступать дальше. При администрации Трампа американская сторона предлагала пересмотреть условия договора СНВ-III, включив в него Китай, и тем самым сформировать новые трехсторонние рамки сокращения ядерных арсеналов с участием США, России и КНР. Китай отверг это предложение, ссылаясь на скромное количество собственных ядерных боеголовок и приводя такие аргументы как «приоритетность дальнейшего ядерного разоружения США и России».

Но всем известно, что поскольку Китай отказывается раскрывать подробные сведения о собственном военном потенциале – как ядерном, так и обычном, он служит объектом критики со стороны международного сообщества как «самая непрозрачная из держав». Нежелание ясно раскрывать сведения, способные оказывать большое влияние на весь международный порядок, нельзя назвать ответственным поведением большого государства. Между тем, будучи страной, чьи руки не связаны ни договорами СНВ, ни договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (утратившим силу в 2019 году), ни другими ограничениями, Китай угрожает окружающим странам в Индо-Тихоокеанском регионе и не только, наращивая своих арсеналы, в том числе ракет средней и меньшей дальности.

В свою очередь российская сторона в случае прекращения действия договора СНВ-III ожидает новый виток российско-американской гонки вооружений и опасается, что в этом случае Россия, чей экономический потенциал решительно уступает американскому, потерпит поражение с развитием этого состязания. Поэтому, как полагают, то, что правительство Путина в ходе переговоров с предыдущей американской администрацией под руководством президента Трампа настойчиво призывало «продлить договор на пять лет без каких-либо условий», во многом объясняется именно этими экономическими соображениями. Позиции Китая и России по поводу будущего договора СНВ-3 расходятся. От американской стороны требуется, наряду с развитием мер военного реагирования, в том числе в сотрудничестве со своими союзниками, воспользоваться этой брешью и искусно вклиниться в нее посредством дипломатических усилий и переговоров.

Фотография к заголовку: Межконтинентальные баллистические ракеты с разделяющейся головной частью «Дунфэн-41» на военном параде по случаю 70-летия основания КНР, 1 октября 2019 г., Пекин, площадь Тяньаньмэнь (© «Кёдо цусин»)