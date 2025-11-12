Шесть объектов в Японии будут включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Новости

Токио, 11 ноября (Jiji Press). Агентство по делам культуры Японии собщило, что оценочный орган ЮНЕСКО рекомендовал шесть объектов, включая фестивали плавучих сооружений, для включения в список Нематериального культурного наследия.

Ожидается, что их регистрация будет официально оформлена на заседании межправительственного комитета в Индии в следующем месяце. В предыдущий раз традиционное японское производство сакэ было включено в список ЮНЕСКО в 2024 году.

Шесть объектов были рекомендованы в качестве расширенных номинаций по трём уже включённым в список категориям японского нематериального наследия: «японская бумага васи», «яма, хоко, ятай, праздники повозок» и «традиционные навыки, техники и знания по сохранению и передаче деревянной архитектуры». Таким образом, количество японских объектов в списке ЮНЕСКО останется неизменным, их будет 23.

Среди предложенных Японией шести номинаций – изготовленная вручную бумага из волокон гампи типа Этидзэн Ториноко в городе Этидзэн в центральной префектуре Фукуи в категории «японская бумага васи» и техника изготовления вручную сотканных накацуги-омотэ для татами в категории традиционных архитектурных навыков и техник.

Остальные четыре были предложены в категории праздников: праздник Офунэ в Хитати Оцу в городе Китаибараки в восточной префектуре Ибараки, праздник Мураками в городе Мураками в центральной префектуре Ниигата, праздник Хикияма Цукияма в святилище Ходзёдзу Хатимангу в городе Имидзу в префектуре Тояма, также в центральной Японии, и праздник Оцу Хикияма в городе Оцу в западной префектуре Сига.

