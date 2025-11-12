Правительство Японии впервые за 48 лет повысит сборы за выдачу виз

Новости

Токио, 11 ноября (Jiji Press). Правительство Японии планирует повысить сборы за выдачу виз в 2026 финансовом году, который начинается в апреле следующего года.

Это будет первое повышение сборов за 48 лет. Правительство также повысит сборы для иностранцев за изменение или обновление статуса резидента.

Правительство включит изменения в свой комплексный пакет экономических мер, который будет составлен в ближайшее время.

В настоящее время сборы за выдачу визы составляют 3000 йен за однократную визу, что значительно меньше, чем 185 долларов США (около 29 000 йен) за визу США, 127 фунтов стерлингов (около 26 000 йен) за визу Великобритании и 90 евро (около 16 000 йен) за визу Европейского Союза. В связи с ростом стоимости выдачи виз правительство будет устанавливать свои сборы с учётом сборов других крупных стран.

Правительство планирует использовать возросшие доходы для финансирования мер по борьбе с проблемой чрезмерного туризма.

