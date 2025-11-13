Продажи Asahi Breweries в октябре сократились на 10% из-за сбоя системы, вызванного кибератакой
Токио, 13 ноября (Jiji Press) — Компания Asahi Breweries (Токио) объявила, что объем продаж алкогольных напитков и другой продукции в октябре сократился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало следствием сбоя компьютерной системы, вызванного кибератакой на материнскую компанию Asahi Group Holdings 29 сентября. Однако влияние на объем продаж оказалось меньшим по сравнению с безалкогольными напитками и продуктами питания, поскольку возобновление отгрузок основного продукта — пива Super Dry — произошло относительно быстро.
Компания Asahi Soft Drinks (Токио) зафиксировала снижение продаж безалкогольных напитков в октябре примерно на 40%. Восстановление продаж происходит медленнее, чем в пивоваренном подразделении, поскольку у компании несколько основных продуктов, включая молочный напиток Calpis и сладкую газировку Mitsuya Cider.
Продажи в Asahi Group Foods (Токио) сократились почти на 30%. После сбоя системы группа Asahi возобновила отгрузки примерно 80% алкогольных и безалкогольных напитков в стоимостном выражении.
