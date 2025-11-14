Япония может утроить налог на выезд из страны в 2026 финансовом году из-за чрезмерного туризма

Новости

Токио, 13 ноября (Jiji Press). Информированные источники сообщили, что правительство Японии и правящие партии рассматривают план повышения так называемого налога на выезд с нынешних 1000 йен на человека до 3000 йен или более к концу 2026 финансового года для финансирования мер по борьбе с чрезмерным туризмом.

Конкретный размер увеличения будет обсуждаться в ходе переговоров по реформе налоговой системы на 2026 финансовый год в конце года.

Также 13 ноября Исследовательская комиссия правящей Либерально-демократической партии по созданию страны, ориентированной на туризм, подготовила резолюцию, призывающую утроить размер выездного налога до 3000 йен в течение 2026 финансового года, который заканчивается в марте 2027 года, а также повысить его до 5000 йен для пассажиров бизнес-класса и первого класса после необходимых обновлений системы.

В 2019 году Япония ввела налог на выезд, официально называемый международным туристическим налогом. Он взимается в равной степени со всех путешественников, выезжающих из Японии, включая граждан Японии, выезжающих за границу в целях работы или отдыха.

Повышение пошлины может замедлить восстановление потока японских туристов, который в настоящее время составляет около 60% от уровня, предшествовавшего пандемии COVID-19. В связи с этим правительство также рассматривает план снижения сборов за выдачу паспортов.

