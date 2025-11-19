Число иностранных туристов в Японии в октябре достигло рекордного уровня
НовостиОбщество Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 18 ноября (Jiji Press). По оценкам, число иностранных туристов, посетивших Японию в октябре, выросло на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3 896 300 человек, что стало рекордным показателем для этого месяца, сообщила Национальная туристическая организация Японии.
Общее число иностранных туристов с января по октябрь составило 35 547 200 человек. Весьма вероятно, что за 2025 год число посетителей Японии впервые в истории превысит 40 миллионов.
Из совокупного показателя за первые 10 месяцев этого года наибольшее число посетителей пришлось на материковый Китай – около 8,2 млн человек, что на 40,7% больше в годовом исчислении и составляет около 20% от общего числа.
Тем не менее, будущие тенденции в отношении китайских туристов остаются неопределёнными после того, как правительство Китая настоятельно рекомендовало гражданам страны воздержаться от посещения Японии после недавнего замечания премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможной непредвиденной ситуации с Тайванем.
Комиссар Японского агентства по туризму Мурата Сигэки заявил на пресс-конференции о возможных последствиях призыва китайского правительства: «Я предпочитаю не делать преждевременных заявлений».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Иностранцам в Японии нравятся сезонные пейзажи и не нравятся высокие цены: данные опроса о желании приехать в Японию
- Иностранные путешественники открывают свои собственные достопримечательности в Японии
- В парке студии Гибли в префектуре Айти открыты все парковые зоны
- Мир Гарри Поттера, Диснейленд и другие тематические парки в Японии
- Японские парки развлечений