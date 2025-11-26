Фильм «Национальное достояние» стал самым кассовым игровым фильмом в Японии

Новости

Токио, 25 ноября (Jiji Press). Фильм «Национальное достояние» (Кокухо) стал самым кассовым игровым фильмом в Японии, собрав в прокате к 24 нояюря 17 377,39 млн йен, по данным Toho Co.

Экранизация одноименного романа Ёсиды Сюити, снятая Ли Сан Илем, побила рекорд, установленный фильмом «Bayside Shakedown 2», который вышел в 2003 году и собрал 17,35 миллиарда йен.

В фильме, главную роль в котором играет Ёсидзава Рё, рассказывается о бурной жизни актёра театра Кабуки, посвятившего себя традиционному японскому исполнительскому искусству. Ёкогама Рюсэй играет роль его соперника.

По сюжету главный герой рождается в семье якудза нинкё, но после смерти отца попадает в семью известного театра Кабуки. В итоге он становится живым национальным достоянием, играя женские роли. «Кокухо» по-японски означает «национальное достояние».

Фильм привлёк значительное внимание, отчасти потому, что сцены из пьес кабуки, таких как «Две женщины в храме Додзёдзи» (Нинин додзёдзи) и «Любовное самоубийство в Сонэдзаки» (Сонэдзаки Синдзю) были сняты без дубляжа.

