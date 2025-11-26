Такаити призывает к повышению заработной платы для борьбы с инфляцией
Токио, 25 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ на заседании правительственной комиссии, профсоюзов и руководства предприятий призвала к достаточному повышению заработной платы для противодействия росту цен.
Это первое заседание трёхсторонней комиссии при администрации Такаити. В состав комиссии входят представители трудового коллектива и руководства, а также государственные служащие, чтобы обсудить пути улучшения условий для непрерывного повышения заработной платы.
«Я призываю к сотрудничеству в вопросе повышения заработной платы без учета инфляции», – заявила Такаити на встрече.
«Мы обеспечим рост заработной платы», – подчеркнула премьер-министр, призвав к повышению заработной платы, аналогичному тому, что было в последние годы.
В 2024 и 2025 годах ежегодные переговоры между трудовыми коллективами и руководством привели к повышению заработной платы более чем на 5%. Однако реальная заработная плата с поправкой на цены продолжала снижаться из-за роста цен на продукты питания и другие товары.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]