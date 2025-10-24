Рэнго потребует повышения зарплат на 5% и выше — удержание высокой планки и сокращение разрыва в оплате

Новости

Токио, 23 октября (Jiji Press) — Объединение профсоюзов Японии (Рэнго) на заседании центрального исполнительного комитета сформировало базовую концепцию весенних переговоров 2026 года, предусматривающую повышение заработной платы «на 5% и более». Это третий год подряд, начиная с 2024-го, когда общий целевой ориентир устанавливается на уровне «5% и более». Несмотря на опасения относительно возможного негативного влияния политики высоких тарифов администрации Трампа в США, Рэнго сохраняет высокий ориентир, стремясь компенсировать рост цен и закрепить тренд на повышение оплаты труда.

Совокупный целевой показатель, включающий базовое повышение окладов (бэйс-ап, «бэа») и регулярные надбавки за выслугу лет, составляет «5% и более», при этом доля бэйс-апа должна быть «не менее 3%». Для профорганизаций малых и средних предприятий, чтобы сокращать разрыв с крупными компаниями, запрошено «6% и более» (денежный ориентир — от 18 000 иен). Для работников с неполной занятостью и других нерегулярных работников впервые установлена численная цель — 7%.

Окончательная политика на основе базовой концепции будет утверждена на заседании центрального комитета в ноябре. На пресс-конференции председатель Рэнго Ёсино Томоко подчеркнула: «Важно последовательно закреплять результат на уровне 5% и выше», одновременно призвав организации в процветающих отраслях «не ограничиваться 5%, а стремиться к более высоким показателям».

Несмотря на то что в 2024 и 2025 годах два года подряд удавалось добиться повышения на уровне 5%, реальная заработная плата в годовом сопоставлении остаётся отрицательной. В документе отмечается: «Лишь немногие ощущают улучшение уровня жизни, и потребительский спрос по-прежнему вялый». Для нейтрализации негативных факторов, включая влияние американской тарифной политики, подчёркивается необходимость повышения зарплат, способного стимулировать внутренние потребительские настроения.

По данным Рэнго, средневзвешенное повышение заработной платы по итогам весенних переговоров 2025 года составило 5,25% — максимальный результат за 34 года; у небольших профсоюзов (менее 300 членов) — 4,65%. Для обеспечения источников повышения Рэнго намерено активнее добиваться переноса роста затрат на оплату труда в цены товаров и услуг.

