Средняя годовая зарплата в частном секторе в Японии достигла рекордной отметки в 4,775 млн йен, наиболее высокооплачиваемые отрасли – электроэнергия, газо- и водоснабжение с доходом 8,32 млн йен

Средняя годовая зарплата в частном секторе в Японии достигла рекордной отметки в 4,775 млн йен, наиболее высокооплачиваемые отрасли – электроэнергия, газо- и водоснабжение с доходом 8,32 млн йенЭкономика Общество
Согласно исследованию заработной платы в частном секторе, проведенному Национальным налоговым агентством, средняя заработная плата работников частного сектора в 2024 году, как ожидается, составит 4,775 млн йен, что на 3,9% больше, чем в предыдущем году. Рост наблюдается четвёртый год подряд, и новый показатель превысил рекорд 1997 года в 4,67 млн йен и является самым высоким показателем с начала ведения статистики в 1949 году. Среди факторов, обусловивших рост, – пересмотр заработной платы в связи с нехваткой рабочей силы и повышение минимальной заработной платы.
Женщины зарабатывали 3 332 000 йен (на 5,5% больше, чем в предыдущем году), что на 2 535 000 йен меньше, чем мужчины, которые получали 5 867 000 йен (на 3,2% больше, чем в предыдущем году), – это свидетельствует о том, что гендерный разрыв ещё не ликвидирован. Разница между заработком штатных сотрудников (исключая руководителей) в 5 449 000 йен и зарплатой в 2 063 000 йен, которую получили внештатные сотрудники, включая занятых неполный рабочий день и временных работников, составила 3 386 000 йен.
По отраслям промышленности наибольшие показатели заработной платы наблюдались в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения (8,32 млн йен), далее следуют финансы и страхование (7,02 млн йен) и информация и связь (6,6 млн йен). Самые низкие показатели наблюдаются в сфере гостиничных услуг и общественного питания (2,79 млн йен).
Средний разрыв в заработной плате между постоянными и временными работниками, а также между мужчинами и женщинами
|Штатные сотрудники
|5 449 000 йен
|Нештатные сотрудники
|2 063 000 йен
|Женщины
|3 332 000 йен
|Мужчины
|5 867 000 йен
Источник: Национальное налоговое агентство
