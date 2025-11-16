Туристическая индустрия в Японии: в ходе опроса наибольшую проблему видят в нехватке рабочей силы на местах

Туристическая индустрия в Японии: в ходе опроса наибольшую проблему видят в нехватке рабочей силы на местахЭкономика Общество
Одна из причин проблем – низкая заработная плата
Исследовательский центр Jalan Research Center (JRC), институт по исследованию и изучению туризма, с июля по сентябрь 2025 года провёл онлайн-опрос, охватив 1645 человек, работающих в сфере туризма.
48,6% респондентов назвали «нехватку персонала на местах» одной из важных проблем туристической отрасли, что указывает на её актуальность. Также наблюдается ощутимая нехватка специалистов, способных управлять туризмом (41,3%).
Кроме того, 47,3% респондентов указали на необходимость улучшения условий для туризма, таких как транспорт и инфраструктура, а 44,2% – на потребность в создании новых устойчивых туристических направлений.
На вопрос о причинах нехватки рабочей силы 37,5% указали низкий уровень заработной платы, а 35,4% ответили, что не хватает систем подготовки кадров со специальными навыками.
Материалы
- Исследовательский центр Jalan: Обзор проблем туристической отрасли2025 г.
Фотография к заголовку: PIXTA
