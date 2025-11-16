Туристическая индустрия в Японии: в ходе опроса наибольшую проблему видят в нехватке рабочей силы на местах

Экономика Общество

В ходе опроса людей, работающих в сфере туризма, около половины назвали главной проблемой нехватку рабочей силы.
Одна из причин проблем – низкая заработная плата

Исследовательский центр Jalan Research Center (JRC), институт по исследованию и изучению туризма, с июля по сентябрь 2025 года провёл онлайн-опрос, охватив 1645 человек, работающих в сфере туризма.

Какие наибольшие проблемы в сфере туризма?

48,6% респондентов назвали «нехватку персонала на местах» одной из важных проблем туристической отрасли, что указывает на её актуальность. Также наблюдается ощутимая нехватка специалистов, способных управлять туризмом (41,3%).

Кроме того, 47,3% респондентов указали на необходимость улучшения условий для туризма, таких как транспорт и инфраструктура, а 44,2% – на потребность в создании новых устойчивых туристических направлений.

Каковы причины нехватки рабочей силы?

На вопрос о причинах нехватки рабочей силы 37,5% указали низкий уровень заработной платы, а 35,4% ответили, что не хватает систем подготовки кадров со специальными навыками.

