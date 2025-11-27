Трамп назвал переговоры с премьер-министром Такаити «замечательными»

Новости

Вашингтон, 25 ноября (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп 25 ноября заявил, что ранее в тот же день у него состоялся «отличный разговор» с премьер-министром Японии Такаити Санаэ.

«У нас прекрасные отношения», – заявил Трамп журналистам в президентском самолете по пути во Флориду после их первого телефонного разговора с тех пор, как в начале месяца Такаити высказалась о возможном вмешательстве в дела Тайваня, из-за которого отношения между Японией и Китаем стали напряжёнными.

«Она очень умная, очень сильная и станет великим лидером», – добавил президент.

Трамп также упомянул свой телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшийся 24 ноября.

«У меня также состоялся очень хороший разговор с председателем Китая Си, и я думаю, что в этой части мира (Восточной Азии) дела идут хорошо», – сказал он, не уточнив, связан ли его комментарий с отношениями между Японией и Китаем.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме