Премьер-министр Италии, вероятно, посетит Японию в начале января

Токио, 26 ноября (Jiji Press). Ведётся работа по подготовке к запланированному визиту премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Японию в следующем году, чтобы отметить 160-ю годовщину дипломатических отношений между двумя странами, заявил генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору.

Главный представитель японского правительства сделал это заявление на очередной пресс-конференции после того, как Мелони, когда находилась в Йоханнесбурге для участия в двухдневном саммите «Группы двадцати», завершившемся 23 ноября, сообщила журналистам, что посетит Японию в начале января.

Кихара заявил, что Япония и Италия «хотят и дальше углублять двусторонние связи в различных областях, включая безопасность, экономику и культуру».

