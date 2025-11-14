Главы МИД «Большой семёрки» подтвердили сотрудничество по Украине и Ближнему Востоку

Новости

Нью-Йорк, 12 ноября (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» подтвердили своё сотрудничество в ответ на вторжение России в Украину и ситуацию на Ближнем Востоке на своей двухдневной встрече в регионе Ниагара в Канаде, которая завершилась 12 ноября.

«Немедленное прекращение огня крайне необходимо» в войне в Украине, заявили министры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского Союза в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи.

Они «решительно осудили» недавние прямые атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру. Они также раскритиковали предоставление России военной помощи Северной Кореей и Ираном, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения Китаем.

Страны «Большой семёрки» «изучают меры в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать военные усилия России», говорится в заявлении.

Администрация президента США Дональда Трампа и Европейский союз объявили в октябре о дополнительных санкциях против России. Канада также 12 ноября заявила, что введёт новые санкции против российских компаний, связанных со сжиженным природным газом, и других.

