Главы МИД «Большой семёрки» подтвердили сотрудничество по Украине и Ближнему Востоку
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нью-Йорк, 12 ноября (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» подтвердили своё сотрудничество в ответ на вторжение России в Украину и ситуацию на Ближнем Востоке на своей двухдневной встрече в регионе Ниагара в Канаде, которая завершилась 12 ноября.
«Немедленное прекращение огня крайне необходимо» в войне в Украине, заявили министры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского Союза в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи.
Они «решительно осудили» недавние прямые атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру. Они также раскритиковали предоставление России военной помощи Северной Кореей и Ираном, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения Китаем.
Страны «Большой семёрки» «изучают меры в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать военные усилия России», говорится в заявлении.
Администрация президента США Дональда Трампа и Европейский союз объявили в октябре о дополнительных санкциях против России. Канада также 12 ноября заявила, что введёт новые санкции против российских компаний, связанных со сжиженным природным газом, и других.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Британо-французское партнерство в использовании ядерного оружия: исторический поворот к сдерживанию России без Соединённых Штатов
- Украина выразила признательность Японии и другим странам на Национальном дне Украины на Всемирной выставке в Осаке
- Рецензия на книгу: реальность агрессивной войны глазами посла в книге «Украинская война и дипломатия» Мацуды Кунинори
- Три года полномасштабной войны: интервью с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским
- Российское вторжение в Украину