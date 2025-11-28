Саммит Японии и стран Центральной Азии пройдёт в Токио в декабре

Новости

Токио, 27 ноября (Jiji Press). Информированные источники сообщили, что правительство Японии готовится провести в Токио в середине декабря саммит с пятью странами Центральной Азии.

Япония стремится укреплять отношения с этими странами, которые расположены в стратегически важном регионе, иногда называемом «задним двором» Китая и России, и обладают богатыми энергетическими и минеральными ресурсами.

Пять стран – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – ранее входили в состав Советского Союза и имеют прочные исторические связи с Россией. В то же время Китай в последние годы расширил свои отношения с этими странами.

Стремясь уменьшить влияние Китая и России, Япония надеется подтвердить своё сотрудничество со странами Центральной Азии в поддержании и укреплении международного порядка, основанного на верховенстве права.

Первоначально саммит Япония – Центральная Азия планировалось провести в Казахстане в августе прошлого года, но он был отменён, поскольку тогдашний премьер-министр Японии Кисида Фумио отдал приоритет реагированию на экстренную информацию о возможном мегаземлетрясении в Нанкайском жёлобе у тихоокеанского побережья Японии.

