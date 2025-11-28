В Японии рассматривают возможность увеличения платы за разрешение на постоянное проживание для пеших туристов до 300 000 йен

Новости

Токио, 27 ноября (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает план повышения платы за выдачу постоянного вида на жительство с нынешних 10 000 йен до 300 000 йен, как стало известно 27 ноября.

Правительство представило план правящей Либерально-демократической партии, которая в тот же день провела первое заседание своей целевой группы по оптимизации управления иммиграцией и проживанием иностранных граждан.

Правительство надеется повысить сборы за процедуры, связанные с получением вида на жительство, до уровня европейских стран и США.

Правительство также рассматривает возможность усложнения получения японского гражданства для иностранных граждан.

В поправке к закону от 1981 года максимальный размер платы за процедуру получения вида на жительство был установлен на уровне 10 000 йен. В связи с быстрым ростом числа иностранных граждан, проживающих в Японии, правительство считает необходимым усилить соответствующий персонал и системы.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме