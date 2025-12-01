Представления кагура и культура онсэнов будут рекомендованы к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Новости

Токио, 28 ноября (Jiji Press). Японская правительственная комиссия выбрала кагура (японское традиционное исполнительское искусство) и культуру горячих источников онсэн в качестве кандидатов на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Решение о включении в список было официально принято на конференции профильных министерств и ведомств, состоявшейся 28 ноября. Правительство представит предложение в ЮНЕСКО до конца марта следующего года, стремясь зарегистрировать кагура в 2028 году, а культуру онсэнов – в 2030 году.

Кагура – это народное исполнительское искусство, распространённое в определённых священных местах. Правительство намерено представить ЮНЕСКО 40 образцов кагура, которые будут признаны важными нематериальными культурными ценностями Японии.

Культура онсэнов – это японская традиция купания в горячих источниках для оздоровления души и тела. Праздники и религиозные церемонии, связанные с этой культурой, укоренились по всей стране.

В Японии насчитывается 23 объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Правительство рекомендовало включить в список также сёдо, японскую каллиграфию.

