Семеро японцев эвакуированы из зоны наводнения в Индонезии
Стихийные бедствия
Джакарта, 1 декабря (Jiji Press). Власти Индонезии эвакуировали семерых из восьми граждан Японии, оказавшихся в затруднительном положении из-за проливных дождей в провинции Ачех на северной оконечности индонезийского острова Суматра, доставив их в безопасное место 1 декабря, сообщает Министерство иностранных дел Японии.
Один человек решил остаться в районе стихийного бедствия. Министерство не раскрывает имена и другую личную информацию пострадавших. До эвакуации они разместились в гостиницах, где были электричество, вода и еда. Сообщается, что все они чувствуют себя хорошо.
По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, число погибших в результате проливных дождей достигло 502 человек, более 500 человек числятся пропавшими без вести.
1 декабря президент Индонезии Прабово Субианто посетил зону бедствия. Осмотрев убежище на Северной Суматре, он заявил журналистам, что Индонезия – сильная страна, способная преодолевать трудности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
