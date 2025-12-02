Семеро японцев эвакуированы из зоны наводнения в Индонезии

Новости

Джакарта, 1 декабря (Jiji Press). Власти Индонезии эвакуировали семерых из восьми граждан Японии, оказавшихся в затруднительном положении из-за проливных дождей в провинции Ачех на северной оконечности индонезийского острова Суматра, доставив их в безопасное место 1 декабря, сообщает Министерство иностранных дел Японии.

Один человек решил остаться в районе стихийного бедствия. Министерство не раскрывает имена и другую личную информацию пострадавших. До эвакуации они разместились в гостиницах, где были электричество, вода и еда. Сообщается, что все они чувствуют себя хорошо.

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, число погибших в результате проливных дождей достигло 502 человек, более 500 человек числятся пропавшими без вести.

1 декабря президент Индонезии Прабово Субианто посетил зону бедствия. Осмотрев убежище на Северной Суматре, он заявил журналистам, что Индонезия – сильная страна, способная преодолевать трудности.

