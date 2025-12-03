Япония расширит налоговые льготы для компаний, переезжающих из Токио в регионы

Новости

Токио, 2 декабря (Jiji Press). Правительство Японии и правящий блок рассматривают возможность увеличения суммы вычета в рамках программы льгот по корпоративному налогу, призванной побудить большее количество компаний перенести свои штаб-квартиры из 23 специальных районов Токио в регионы.

По словам информированных источников, срок действия программы, в настоящее время установленный на конец марта 2026 года, вероятно, будет продлён.

Детали будут определены в ходе дальнейших обсуждений. Правительство намерено включить это расширение в пакет налоговой реформы на 2026 финансовый год, который начинается в апреле следующего года.

В рамках программы компании, которые переносят функции своих штаб-квартир из 23 специальных районов Токио в регионы, могут получить налоговую льготу, эквивалентную 7 процентам от стоимости приобретения офисного здания.

Если компания расширяет функции своей существующей штаб-квартиры за пределы Токио, она может получить налоговую льготу, эквивалентную 4 процентам от стоимости приобретения здания.

