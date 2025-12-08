В Японии количество выданных карт идентификационной системы «Мой номер» превысило 100 млн

Новости

Токио, 5 декабря (Jiji Press). Количество личных идентификационных карт системы «Мой номер» (май намба-, My Number), которые используют частные лица в Японии, превысило 100 миллионов, сообщило Министерство внутренних дел.

Министерство заявило, что по состоянию на 3 декабря на руках у населения находилось 100 029 804 карты «Мой номер», то есть карты получили 80,3% населения страны.

«Это результат ряда усилий, включая повышение удобства использования карт», – заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Хаяси Ёсимаса.

Выпуск карт «Мой номер» начался в 2016 году. С тех пор правительство продвигает их использование, интегрируя в карты сертификаты государственного медицинского страхования и делая их функции доступными на смартфонах.

