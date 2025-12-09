Компания Sanrio превратит свой тематический парк в курортный комплекс

Новости

Ойта, 8 декабря (Jiji Press). Компания Sanrio представила базовую концепцию превращения своего открытого тематического парка Harmonyland в городе Хидзи в юго-западной префектуре Японии Ойта в курортный комплекс.

По словам крупнейшей японской компании по производству товаров с персонажами, первоначальные инвестиции составят 10 миллиардов йен, а на завершение преобразования уйдет около 10 лет.

Согласно концепции, Sanrio рассматривает возможность установки большой крыши и внедрения канатной дороги и электромобилей на территории будущего курорта. Компания также рассматривает возможность строительства отеля, чтобы гости могли наслаждаться длительным пребыванием в комплексе.

Комаки Ая, президент Sanrio Entertainment Co., дочерней компании Sanrio, управляющей парком Harmonyland, встретилась с префектом Ойта Сато Киитиро в здании префектурного правительства в городе Ойта, административном центре префектуры, и рассказала ему о концепции.

Парк Harmonyland, открывшийся в 1991 году, ежегодно посещают около 500 000 человек. Sanrio надеется увеличить эту цифру до двух миллионов после завершения строительства курорта.

