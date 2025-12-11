[Видео] Последствия сильного землетрясения в префектуре Аомори: более 30 человек получили ранения

Новости

8 декабря примерно в 23:15 у восточного побережья префектуры Аомори произошло землетрясение с сейсмической интенсивностью 6+ в городе Хатинохэ и 6- в городах Оирасэ и Хасиками. Эпицентр находился на глубине 54 км, магнитуда землетрясения составила 7,5. По данным префектур Аомори, Хоккайдо и Иватэ, в результате землетрясения пострадали более 30 человек. [Видеоцентр Jiji Press]

