[Видео] Последствия сильного землетрясения в префектуре Аомори: более 30 человек получили ранения
НовостиВидео Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
8 декабря примерно в 23:15 у восточного побережья префектуры Аомори произошло землетрясение с сейсмической интенсивностью 6+ в городе Хатинохэ и 6- в городах Оирасэ и Хасиками. Эпицентр находился на глубине 54 км, магнитуда землетрясения составила 7,5. По данным префектур Аомори, Хоккайдо и Иватэ, в результате землетрясения пострадали более 30 человек. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]