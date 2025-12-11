В Японии впервые в мире введут в эксплуатацию первый беспилотный пассажирский корабль

Новости

Окаяма, 10 декабря (Jiji Press). Японский фонд Nippon Foundation заявил, что регулярный пассажирский паром, использующий технологию автономной навигации, начнёт коммерческую эксплуатацию не ранее конца марта следующего года.

По данным фонда, это будет первый в мире случай, когда регулярное пассажирское судно, перевозящее обычных пассажиров, будет эксплуатироваться в коммерческих целях с использованием автоматизированной навигационной системы.

Цель этой инициативы – решить проблему нехватки экипажей судов и сократить количество несчастных случаев, вызванных человеческим фактором.

В рамках проекта по созданию автономных судов на пароме Olympia Dream Seto, эксплуатируемом компанией Kokusai Ryobi Ferry Co. и базирующемся в западном городе Окаяма, между портом в этом городе в префектуре Окаяма и островом Сёдосима в префектуре Кагава, также расположенном на западе Японии, установлена ​​функция, позволяющая осуществлять полностью автоматическую работу в определённых условиях.

Этот паром стал первым судном, получившим от правительства Японии сертификат «автономного судна».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме