В Японии рассматривают возможность повышения налога на выезд до 3000 йен
Токио, 10 декабря (Jiji Press). Правительство Японии и правящие партии рассматривают возможность повышения так называемого налога на выезд с нынешних 1000 йен с человека до 3000 йен, начиная с 2026 финансового года, сообщили информированные источники.
Дополнительные доходы будут направлены на финансирование мер по решению проблем, связанных с чрезмерным туризмом, таких как перегруженность и неудобства в туристических местах. Ожидается, что это изменение будет включено в пакет реформ налоговой системы на 2026 финансовый год.
Налог на выезд, официально называемый международным туристическим налогом, был введён в 2019 году и взимается дополнительно к стоимости авиабилетов.
Правительство рассматривало возможность повышения сбора до 5000 йен для пассажиров бизнес-класса и выше, но отказалось от этого плана из-за административной нагрузки, которую это создало бы для авиакомпаний.
В 2024 финансовом году налоговые поступления от налога на выезд достигли рекордного уровня в примерно 52,5 миллиардов йен, что обусловлено увеличением числа иностранных туристов, посещающих Японию. Эти средства используются, в частности, для улучшения условий приёма иностранных туристов.
