Число иностранных туристов в Японии с января по ноябрь превысило годовой рекорд

Токио, 17 декабря (Jiji Press). По оценкам, число иностранных туристов, посетивших Японию в январе-ноябре, составило 39 065 600 человек, что уже превышает годовой рекорд в 36,87 миллиона человек, зафиксированный в прошлом году, сообщила Национальная туристическая организация Японии.

Показатель за 11 месяцев вырос на 17,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволяет предположить, что общее количество обращений за весь год впервые превысит 40 миллионов.

Только за ноябрь предполагаемое число иностранных туристов выросло на 10,4% и составило 3 518 000 человек.

Между тем, ежемесячное число посетителей из материкового Китая в этом году росло самыми медленными темпами, увеличившись всего на 3% до 562 600 человек, что является самым низким показателем за весь год. Это отражает призыв Пекина к китайским гражданам избегать поездок в Японию в условиях обострения напряжённости между двумя странами из-за Тайваня.

На пресс-конференции в среду комиссар Агентства по туризму Японии Мурата Сигэки отметил «очень сильный рост» числа посетителей из Европы, США, Австралии и стран Ближнего Востока.

