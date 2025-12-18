Токио поднялся на 2-е место в мировом рейтинге городов

Новости

Токио, 17 декабря (Jiji Press). Токио впервые поднялся на второе место в мировом рейтинге самых влиятельных городов, опубликованном 16 декабря японским аналитическим центром, чему способствовал резкий рост числа туристов, посещающих Японию.

Лондон занял первое место, а Нью-Йорк опустился со второго места в предыдущем году на третье.

Институт городских стратегий Фонда памяти Мори в своем отчете «Глобальный индекс городов силы 2025 года» оценил 48 городов мира по 72 показателям в шести категориях, включая экономику, культурное взаимодействие и качество жизни.

Токио, занимавший третье место в течение девяти лет подряд до 2024 года, был отмечен за комфортность проживания, обусловленную разнообразием ресторанов и относительно низкими ценами из-за слабого курса йены. Однако по уровню заработной платы он занял лишь 29-е место.

Среди других японских городов Осака поднялась с 35-го на 18-е место в общем рейтинге после проведения Всемирной выставки 2025 года, получив при этом высокие оценки за гастрономию и шопинг. Фукуока заняла 40-е место.

