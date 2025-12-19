В Японии в полную силу вошёл закон, регулирующий деятельность крупных ИТ-компаний

Экономика Политика

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 18 декабря (Jiji Press). В полную силу вступил закон Японии о содействии конкуренции в сфере программного обеспечения для смартфонов, регулирующий деятельность крупных компаний в сфере информационных технологий на рынке операционных систем для смартфонов.

Закон запрещает компаниям Google LLC и Apple Inc. блокировать использование платёжных сервисов других компаний и предусматривает штрафные санкции за нарушения.

Это позволяет распространителям приложений направлять пользователей к своим собственным внешним платежным сервисам.

В тот же день Apple установила комиссию за использование внешних платежей в размере до 15 процентов, а Google – до 20 процентов.

Ожидается, что новое законодательство облегчит бремя для операторов приложений, поскольку ранее Apple и Google требовали от таких операторов использования своих платежных сервисов, взимая комиссию в размере до 30% от продаж.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

Jiji Press IT IT-гиганты