В Японии начался саммит с пятью странами Центральной Азии

Новости

Токио, 19 декабря (Jiji Press). В Токио состоялась первая в истории встреча лидеров Японии и пяти стран Центральной Азии, целью которой является углубление сотрудничества в области энергетики и минеральных ресурсов, а также в сфере искусственного интеллекта.

Вечером 19 декабря премьер-министр Японии Такаити Санаэ, председательствующая на двухдневном совещании, устроила ужин для президентов Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана в Государственной резиденции в районе Минато японской столицы.

Такаити рассказала, что в хранилище Сёсоин VIII века в её родной префектуре Нара на западе Японии хранится множество сокровищ, которые, как считается, попали в Японию из Центральной Азии по Шёлковому пути.

Премьер-министр заявила, что остро чувствует узы, уходящие корнями в древние времена, и добавила, что хотела бы углубить дружбу между Японией и странами Центральной Азии, помня при этом о давних исторических основах этих отношений.

Правительство Японии стремится углубить связи с богатой ресурсами Центральной Азией в целях укрепления цепочек поставок.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме