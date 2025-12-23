Япония рассматривает возможность ужесточения требований к сроку проживания для получения гражданства

Новости

Токио, 22 декабря (Jiji Press). Правительство Японии и правящие партии начали рассматривать вопрос об ужесточении требований к получению японского гражданства, установив в качестве требования увеличение срока проживания с пяти до десяти лет, сообщили информированные источники.

Продление необходимого срока проживания как минимум до 10 лет позволит Японии привести требования к гражданству в соответствие с требованиями для получения постоянного вида на жительство. Ожидается, что этот шаг будет реализован путём изменения порядка применения закона о гражданстве, который устанавливает требования для натурализации, а не путём пересмотра самого закона.

В сентябре Японская инновационная партия (Ниппон исин-но кай), в то время ещё оппозиционная, а сейчас – младшая в правящей коалиции, отметила в своем программном предложении, что требование о натурализации, которое даёт успешно прошедшим отбор заявителям более высокий правовой статус, является менее строгим, чем требование о получении постоянного вида на жительство.

Аналогичные опасения были высказаны и в правящей Либерально-демократической партии, что побудило премьер-министра Такаити Санаэ, главы партии, поручить правительству пересмотреть систему.

Закон о гражданстве требует от лиц, желающих получить японское гражданство, соответствия следующим требованиям: непрерывное проживание в Японии в течение как минимум пяти лет, возраст 18 лет и старше, безупречное поведение, финансовая состоятельность и соблюдение Конституции.

