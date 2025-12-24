Япония намерена искоренить серьёзные возгорания литиевых батарей к 2030 году

Новости

Токио, 23 декабря (Jiji Press). Правительство Японии опубликовало пакет мер по искоренению серьёзных возгораний литий-ионных батарей к 2030 году после серии инцидентов с возгораниями этих батарей, использование которых быстро распространяется.

В пакете мер, разработанном центральными правительственными ведомствами, включая Министерство окружающей среды, местным органам власти и компаниям настоятельно рекомендуется надлежащим образом утилизировать использованные литий-ионные батареи.

Вздутые или деформированные батареи особенно склонны к возгоранию. Местные органы власти, занимающиеся сбором бытовых отходов, сталкиваются с проблемой пожаров, вызванных батареями.

Центральное правительство проведёт расследование того, как муниципалитеты собирают, хранят и утилизируют литий-ионные батареи, чтобы собрать успешные примеры, которыми можно будет поделиться с другими муниципалитетами.

Кроме того, будут проведены обсуждения с муниципалитетами, производителями и компаниями по утилизации батарей для разработки мер по обращению с разбухшими или деформированными батареями.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме