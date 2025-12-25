На саммите 1994 года Япония проявила осторожность в отношении вступления России в «Большую семёрку» из-за территориального спора

Новости

Токио, 24 декабря 2025 года (Jiji Press) – Детали дипломатических маневров вокруг вопроса о том, принять ли Россию в качестве полноправного члена «Большой семёрки», развернувшихся на саммите глав государств и правительств, состоявшемся 8-10 июля 1994 года в Неаполе (Италия), стали известны из дипломатических документов, опубликованных 24 декабря. В то время как США и европейские страны были относительно позитивно настроены в отношении участия России, Япония проявляла осторожную позицию, ссылаясь на проблему северных территорий.

После распада Советского Союза в 1991 году «Большая семёрка» быстро сблизилась с Россией как государством-правопреемником. Начиная с саммита в Лондоне в том же году страны G7 стали проводить встречи с Россией вне формальных рамок группы, а на саммите в Неаполе в 1994 году было разрешено участие президента России Бориса Ельцина в политических обсуждениях. С самого начала саммита звучали один за другим такие голоса, как «Не превратить ли нам это в G8 с 1995 года?» (Канада).

Япония заняла осторожную позицию. На обеде, состоявшемся во второй день, министр иностранных дел Коно Ёхэй, присутствовавший в качестве представителя премьер-министра Мураямы Томиити, подчеркнул: «Территориальная проблема с нашей страной остаётся нерешённой». Он выразил несогласие с участием России, заявив: «Россия находится на стороне получателей помощи. Господин Ельцин — всего лишь гость». Коно также сказал: «Если речь пойдёт о приглашении стран, обладающих политическим влиянием, то придётся говорить о приглашении Китая».

Канцлер Германии Гельмут Коль настаивал: «Следует понаблюдать в течение двух лет. Нужно думать реалистично». Президент США Билл Клинтон, заявив «По территориальному вопросу я поддерживаю Японию», добавил: «Лучше понаблюдать, как говорит Германия», и вывод был отложен на следующий год и далее.

В последний день в политических обсуждениях впервые принял участие Ельцин, который призвал к вступлению в G7, заявив: «Россия готова играть роль в построении нового порядка. Участие России необходимо». В ответ на это премьер-министр Мураяма указал на необходимость решения вопроса о принадлежности четырёх северных островов, заявив: «Полная нормализация отношений между двумя странами в значительной степени будет способствовать миру и стабильности в регионе».

Были также опубликованы записи подготовительных встреч к саммиту в Неаполе. В материалах Министерства иностранных дел содержится запись: «Для нашей страны нереалистично занимать позицию, отличную от остальных стран G7», что позволяет понять тогдашние мучительные размышления. Мацуура Коитиро, административный вице-министр иностранных дел, исполнявший обязанности шерпы (личного представителя главы государства), в отчёте о подготовительной встрече выразил ощущение кризиса в связи с ходом дискуссии: «В политической сфере складывается такая ситуация, что включение России имеет большее значение, чем Японии».

После саммита в Неаполе сфера участия России постепенно расширялась, и начиная с саммита в Бирмингеме в 1998 году стало использоваться название «саммит G8». Однако после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году право на участие было приостановлено.







