Японскому блогеру и инфлюенсеру предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов
Токио, 25 декабря (Jiji Press). Прокуратура предъявила обвинения токийской рекламной компании Solarie, её президенту Куроки Рэйка, которая также является знаменитостью в социальных сетях, и двум руководителям компании в уклонении от уплаты корпоративных и других налогов на сумму 157 миллионов йен.
Трое указанных лиц не были арестованы.
Как сообщили информированные источники, у Куроки, известной как инфлюенсер Миядзаки Рэйка, около 500 000 подписчиков в Instagram. Она рекламирует косметику и другие товары на этой платформе по запросам рекламных агентств и получает гонорары через Solarie.
Согласно обвинительному заключению, Куроки предположительно скрыла в общей сложности 496 миллионов йен дохода за год, закончившийся в январе 2021 года, и за два года, закончившихся в январе 2024 года, уклонившись от уплаты корпоративных и других налогов на сумму 126 миллионов йен. Ей также предъявлено обвинение в уклонении от уплаты потребительских и других налогов на сумму 31 миллион йен в период с февраля 2022 года по январь 2024 года.
Предполагается, что деньги, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, были использованы для покрытия операционных расходов компании.
