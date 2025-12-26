Десять крупнейших энергетических компаний Японии снизят плату за электроэнергию более чем на 1000 йен для обычных домохозяйств

Новости

Токио, 25 декабря (Jiji Press). 10 крупнейших энергетических компаний Японии объявили о планах снизить тарифы на электроэнергию более чем на 1000 йен для стандартного домохозяйства в январе следующего года благодаря возобновлению государственных субсидий, призванных смягчить последствия инфляции.

В зоне обслуживания компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. плата для среднестатистического домохозяйства снизится на 1170 йен и составит 7464 йены.

Наибольшее падение цен среди энергетических компаний ожидается у Chubu Electric Power Co., на 1175 иен, а наименьшее – у Hokkaido Electric Power Co., на 1028 йен.

Государственные субсидии на оплату электроэнергии для домохозяйств установлены в размере 4,5 йены за киловатт-час.

Одновременно правительство будет предоставлять субсидии на бытовой газ в размере 18 йен за кубометр.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме