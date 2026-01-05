[Видео] Церемония начала доставки новогодних почтовых открыток в Токио 1 января 2026 года
НовостиОбщество Фото/Видео
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Утром 1 января в почтовом отделении Синдзюку (район Синдзюку, Токио) состоялась церемония начала доставки новогодних открыток. На церемонии присутствовали министр внутренних дел и коммуникаций Хаяси Ёсимаса и президент почтовой службы Японии Нэгиси Казуюки. Почтовые работники погрузили новогодние открытки на свои мотоциклы и по команде отправились доставлять их адресатам. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]